Hematomas: mãe denuncia creche após filha receber ao menos 20 mordidas

Cansada de ver a filha chegar da creche com marcas de mordidas, uma mãe de 34 anos decidiu procurar a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para denunciar a instituição de ensino. Nessa quarta-feira (16/10), a criança, de 2 anos, chegou em casa com mais um hematoma no braço, o que motivou a responsável pela aluna a procurar ajuda.

Desde 2023, quando ingressou no berçário, a menina estuda na creche Casa do Candango, na Asa Sul. Desde então, a criança teria sido mordida por diversos colegas mais de 20 vezes, contou a mãe – que pediu para não ter a identidade divulgada.

Ainda no ano passado, os episódios se tornaram tão frequentes que a coordenação da creche informou que manteria uma monitora em sala de aula, exclusivamente com a menina. No entanto, a medida não saiu do papel.

“Minha filha se queixa de que os colegas estão mordendo-a. Ela fala que não podem morder, que é errado, chora. Às vezes, diz que está com medo e que não quer ir pra aula”, relatou a mãe da menina.

Veja imagens das marcas: