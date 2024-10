Herdeiro da Record e Igreja Universal viralizado ao sensualizar tem sonho difícil 

Viralizaram as fotos sem camisa do cantor Mike no hotel 5 estrelas Palácio Tangará, em São Paulo, um dos preferidos de celebridades e bilionários.

Ele é o filho do bispo Edir Macedo, dono da Record TV e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e de dona Ester Bezerra.

Registrado como Moysés, o profeta reconhecido por cristãos, judeus e muçulmanos, o jovem foi apresentador de TV.

Na década de 2000, comandou o ‘Gospel Line’, programa exibido na Record e Rede Mulher. Chegou a dividir o estúdio com Mara Maravilha por algum tempo.

Depois, Mike se afastou da TV e investiu na carreira musical. Lançou canções gospel. Sumiu novamente. Ressurgiu como artista pop. ‘Se Você for Minha Namorada’ ganhou clipe no YouTube.

Após outro período de afastamento, virou notícia ao postar fotos consideradas sensuais tiradas no Palácio Tangará. A repercussão nas redes sociais gerou efeito colateral inesperado: ele desativou seu perfil no Instagram.

Em abril de 2020, ao responder a um seguidor, Mike fez uma revelação. “Meu maior sonho é ser visto e respeitado pela pessoa que eu sou, e não ser apenas o filho do tal”, escreveu.

O parentesco com um homem tão famoso e poderoso quanto Edir Macedo parece gerar um ônus a seu caçula. Ele tem duas irmãs: Christiane Cardoso, que comanda a teledramaturgia da Record, e Viviane Freitas, apresentadora na rádio Rede Aleluia FM, ambas bastante ligadas à Igreja Universal.