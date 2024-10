URGENTE: homem morre em grave acidente e corpo é encontrado horas depois

O corpo de um motociclista ainda não identificado foi encontrado por moradores na manhã deste sábado (26), nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, na rodovia AC-40, no bairro Loteamento Farah, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, eles estavam dormindo quando, durante a madrugada, escutaram o barulho de um forte impacto. Na manhã deste sábado, os moradores foram verificar o que havia acontecido e encontraram uma moto, que estava trafegando no sentido centro-bairro, modelo Titan de cor preta, caída próxima a um poste de energia, e a vítima mais à frente, perto de um córrego.

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida, e o médico pôde apenas atestar o óbito.

Segundo os socorristas, na queda, a vítima acabou morrendo. As causas do acidente, no entanto, ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, através da Equipe de Pronto Emprego (EPE), ligada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), considerando que o fato aconteceu na madrugada e o acidente não parecia grave o suficiente para resultar na morte de uma pessoa.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito foi acionada e esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

