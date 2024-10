Homem é ferido com ‘gogó’ de garrafa durante briga em família no 2º Distrito de Rio Branco

Jordanes Rocha foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpes de “gogó” de garrafa na madrugada deste domingo (27), na Rua da Paz, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jordanes é morador do município de Manoel Urbano e estava na casa de uma parente no bairro Belo Jardim 2, na Rua da Paz, participando de uma confraternização em família, quando acabou se desentendendo com a esposa de sua cunhada.

Com os ânimos exaltados, a mulher pegou uma garrafa, quebrou ela no chão e, em seguida, atacou Jordanes, que foi ferido com um golpe profundo nas costas. Após a agressão, a acusada fugiu do local.

Como a área costuma ter presença da Polícia Militar devido às facções criminosas, uma vizinha colocou Jordanes em uma motocicleta modelo Biz de cor branca e o levou até o pronto-socorro de Rio Branco, onde ele chegou em estado clínico estável.

Nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil foram acionadas para essa ocorrência.