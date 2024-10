Homem fantasiado de jacaré é preso por crime eleitoral

Um homem fantasiado de jacaré foi preso por uma equipe da Polícia Militar por propaganda irregular de boca de urna em Santa Rita (PB), na região metropolitana de João Pessoa (PB), no começo da tarde deste domingo de eleição (6/10).

A delegada Lídia Veloso informou ao Metrópoles que o homem foi inicialmente encaminhado para a 6ª Delegacia Distrital. Em seguida, ele foi transferido para a Polícia Federal na capital, que está recebendo os casos de crime eleitoral.

Segundo o boletim de ocorrência divulgado pelo site PB Agora, dois homens foram presos por boca de urna, sendo que um estava fantasiado de jacaré.

No momento da abordagem policial, a pessoa fantasiava gritava o número do candidato Jackson Alvino (PP), em referência ao opositor Nilvan Ferreira (Republicanos), que seria conhecido de forma pejorativa pelo nome do animal.

Os dois detidos vão responder por propaganda irregular. Os nomes de ambos não foram divulgados.