Homem gravado fazendo sexo em praia é afastado de concurso

O Delegado da Polícia Civil é responsável por comandar as atividades administrativas e burocráticas, bem como atuar na parte técnica, o que envolve investigar a autoria de crimes, realizar operações, perícia, tomar depoimentos e elaborar relatórios acerca dos trabalhos desenvolvidos.

Ele exerce a sua função no âmbito estadual e deve ter coragem, bom senso e, claro, muito conhecimento para o adequado exercício de todas as suas funções. Autoconfiança, autocontrole, boa comunicação e equilíbrio emocional também são qualidades desejadas para o cargo. E suas atitudes fora do âmbito de trabalho, também podem gerar consequências.

Um homem que participava de um curso de formação de delegados, em Alagoas, foi afastado após ser gravado tendo relações sexuais em uma praia de Maceió.

A cena de sexo foi gravada por testemunhas e publicada nas redes sociais. O fato aconteceu em abril, na praia de Ponta Verde, segundo a Polícia Civil.

O suspeito era turista do Ceará e estava participando de curso de formação de delegados em Alagoas. Ele tinha sido aprovado em concurso público para a vaga, mas teve afastamento confirmado pela Polícia Civil nessa quinta-feira (10).

O órgão não explicou se o afastamento foi definitivo ou se há possibilidade de recurso. O curso de formação de delegados da Polícia Civil de Alagoas começou em 1º de outubro com candidatos aprovados à vaga, segundo o Governo de Alagoas.

O homem responde por prática de ato obsceno em local público. Em agosto, depois do indiciamento do turista cearense, outro caso semelhante foi gravado na mesma praia e publicado nas redes sociais.

O suspeito não teve o nome divulgado pela polícia e, por isso, o UOL não conseguiu contatar a defesa. À polícia, ele informou que não lembrava de ter feito sexo na praia, somente de ter saído para um bar da cidade. O espaço fica aberto para manifestações.