Homem morre e outro fica em estado grave após colisão entre motos no interior do Acre

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após colidirem frontalmente enquanto trafegavam na rodovia BR-307, na noite da última quarta-feira (16), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações, o acidente ocorreu entre duas motocicletas, os dois envolvidos foram socorridos e levados para o Pronto Socorro do Hospital do Juruá, mas apenas um deles resistiu aos ferimentos.

As vítimas do corrido são Alex Paiva, 35 anos, que morava próximo ao local da colisão, ele morreu logo depois de dar entrada no PS. E o militar do exército, Frederico Cerqueira, 20 anos, que ficou em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar do município, um dos veículos estava indo no sentido Boca da Alemanha, local conhecida na região, enquanto a outra motocicleta ia no sentido contrário. A estrada é de difícil visibilidade, com quase nenhuma iluminação.