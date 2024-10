Homem sofre tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo no interior do Acre

Gleison Reis Moura Nogueira foi vítima de uma tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (15), na rua Rubro Negro, no bairro Raimundo Chaar, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Gleison estava na rua Rubro Negro quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Ao parar, o garupa, que estava de posse de uma arma de fogo, realizou dois disparos contra a vítima, que foi alvejada nas costas. Um dos tiros transpassou o músculo trapézio esquerdo, enquanto o outro se alojou nas costas, próximo à coluna.

Mesmo ferido e com medo de morrer, Gleison conseguiu correr para dentro de uma casa, onde caiu na área, escapando de mais tiros. Após a ação, os criminosos fugiram na moto em que chegaram.

Populares que presenciaram o crime acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado, mas, devido ao estado crítico da vítima, moradores colocaram Gleison dentro de um carro e o levaram até o Hospital Raimundo Chaar.

Policiais militares e civis foram até a unidade de saúde e colheram as primeiras informações sobre os possíveis autores. Em seguida, foram realizadas diligências na área, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado.