Ídolo do Manchester United afirma que Rodri é melhor que Vini Jr.

A polêmica vitória de Rodri no prêmio da Bola de Ouro ainda está rendendo e dividindo opiniões na Europa. Ídolo do Manchester United e um dos principais nomes do futebol inglês, Paul Scholes resolveu falar sobre o assunto.

Em conversa com Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, o ídolo do United afirmou que Rodri, do Manchester City mereceu vencer a Bola de Ouro e que, de fato, é melhor do que Vini Jr.

“Eu acho que ele é um jogador melhor que Vinicius Junior. Vini Jr. provavelmente te faria vencer mais jogos. Eu entendo isso. Ele é mais habilidoso, mas Rodri… eu acho que ele é um jogador de futebol bonito”, disse Scholes.

Para dar embasamento à sua opinião, Scholes declarou que Rodri foi mais constante do que Vini Jr. na última temporada europeia.

“Houve um tempo em que Vinicius Jr não foi (eficaz), mas nunca houve um momento em que Rodri não foi eficaz para sua equipe.”

A disputa pela Bola de Ouro

Desde quando saíram os nomes indicados para a Bola de Ouro, Vini Jr. era considerado um dos grandes favoritos ao prêmio da temporada de 2023/24. O atacante com o Real Madrid e da Seleção Brasileira, teve 26 gols e 11 assistências em 49 jogos no período compreendido pela votação.

Vencedor da Bola de Ouro, Rodri esteve presente nos títulos da Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. O volante do Manchester City e da seleção da Espanha foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e da Eurocopa.