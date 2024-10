Ifac abre inscrições gratuitas para mais de 1,3 mil vagas em cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal do Acre (Ifac) iniciou nesta segunda-feira (14) as inscrições para o Processo Seletivo 2025/1, disponibilizando 1.320 vagas em cursos técnicos e superiores em várias localidades do estado.

As vagas estão distribuídas entre Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Transacreana, Xapuri e Rio Branco, que concentra o maior número de oportunidades.

Distribuição das vagas

Cursos Técnicos Integrados: 760 vagas

760 vagas Cursos Técnicos Subsequentes: 240 vagas

240 vagas Cursos Superiores: 320 vagas

As inscrições para os cursos técnicos vão até o dia 6 de dezembro. Para os cursos superiores, o prazo se estende até 21 de janeiro de 2025.

Cursos oferecidos

Cursos Técnicos Integrados (para estudantes que iniciarão o Ensino Médio em 2025):

Cruzeiro do Sul: Agropecuária, Meio Ambiente, Zootecnia

Rio Branco: Edificações, Informática para Internet, Redes de Computadores

Sena Madureira: Administração, Agropecuária, Informática

Tarauacá: Administração, Agricultura, Comércio, Florestas

Transacreana: Alimentos, Recursos Pesqueiros

Xapuri: Agropecuária, Alimentos, Biotecnologia

Cursos Técnicos Subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio):

Rio Branco: Administração, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho

Transacreana: Agroecologia, Agropecuária, Zootecnia

Cursos Superiores (com seleção baseada no Enem):

Rio Branco: Administração, Matemática, Ciências Biológicas, Sistemas para Internet

Sena Madureira: Zootecnia, Física, Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Xapuri: Ciências Biológicas

Processo seletivo

A seleção dos cursos técnicos será baseada nas notas do histórico escolar, avaliando o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática. Para os cursos superiores, os candidatos serão classificados com base nas notas obtidas em qualquer edição do Enem entre 2010 e 2024.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site selecoes.ifac.edu.br. Aqueles que não têm acesso à internet podem utilizar os laboratórios de informática dos campi do Ifac para realizar a inscrição.