Igreja do Acre completa 21 anos e faz evento gratuito com pastor de São Paulo; veja detalhes

A Nova Aliança Church celebra 21 anos e, em comemoração, realiza um evento de três dias com diversos convidados. Nos dias 01, 02 e 03 de novembro, a Nova Aliança Church recebe Thiago Godoi e Lucas Anacleto, que são ministros de louvor, além da pastora Fabiane Bastos e o pastor Carlito Paes, da cidade de São José dos Campos.

A entrada é 100% franca para o evento que acontece na sede da igreja, na Estrada da Floresta, 16651, no bairro Floresta Sul, próximo ao Via Verde Shopping.

O pastor Alexandre Bastos, que também participa do evento, convida toda população para celebrar os 21 anos da igreja. “Será um final de semana maravilhoso com a presença do pastor Carlito, que é um dos grandes líderes a nível Brasil, além de Tiago Godoy que é um ministro de louvor maravilhoso e o Lucas Anacleto, ministro de louvor também lá em São José dos Campos. Fica o nosso convite. Todos aqueles que quiserem estar com a gente celebrando, a entrada será franca 100%”, disse.