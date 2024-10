Imagem forte: veja estrago no rosto de Khalil após derrota para Poatan

Depois de quase 10 meses longe do octógono, Khalil Rountree voltou para o Ultimate e enfrentou Poatan na principal luta do UFC 307. Em combate 100% em pé, os lutadores entregaram um duelo movimentado para os fãs da modalidade. No quarto round do confronto, o brasileiro castigou o rosto do norte-americano com uma sequência de golpes e não parou de bater até conquistar o nocaute técnico. Depois da quinta vitória seguida de Poatan na organização, Dana White utilizou as redes sociais para mostrar como o rosto de Rountree ficou após embate com o dono do cinturão.