Indígena monitorado por tornozeleira eletrônica é morto a facadas no interior do Acre

Um indígena identificado apenas como Ângelo, que também era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto a golpes de faca na tarde deste sábado (5), no Beco da Cigana, no bairro da Praia, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Ângelo participava de uma bebedeira com outro indígena, quando houve um desentendimento entre eles. O acusado, de posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o abdômen da vítima, que morreu antes de receber atendimento médico. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas, quando os profissionais chegaram ao local, os socorristas apenas puderam constatar a morte de Ângelo.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML de Cruzeiro do Sul, para os exames cadavéricos e depois disso, será liberado para fazer velório e sepultamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Tarauacá.