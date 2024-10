Infecção em mutirão de catarata ocorreu por falha em higienização, diz MP

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) apontou, nesta sexta-feira (18/10), que falhas na higienização, durante um mutirão de cirurgias de catarata realizado pela Prefeitura de Parelhas, a 245 km de Natal, no Rio Grande do Norte, no fim de setembro, causaram infecções oculares nos pacientes.

Das 20 pessoas atendidas, 15 contraíram endoftalmite e nove perderam o globo ocular. A prefeitura terá que indenizar os pacientes afetados, segundo o MPRN, que abriu um inquérito sobre o caso.

Em coletiva de imprensa, o órgão afirmou que evidências indicam erros nos processos de higienização e de esterilização do ambiente cirúrgico. A promotora Ana Jovina ressaltou que, embora ainda não se saiba a causa exata ou se houve falha humana, já está claro que o município é responsável e deverá responder civilmente.

“De fato, houve uma falha na higienização e esterilização no ambiente. Nós não sabemos ainda qual foi o instrumento que estava infectado e não sabemos se foi uma falha humana, mas com as evidências que temos, é possível dizer que houve uma falha na higienização”, frisou Jovina.

Eleições

O mutirão ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro, a 10 dias do primeiro turno das eleições. A promotora informou que o Ministério Público também investigará se houve uso indevido da máquina pública, apesar de o evento não ser proibido durante o período eleitoral. “Ou seja, a máquina administrativa, ao realizar esse mutirão de cirurgia, tinha ou não um interesse eleitoreiro e não apenas a continuidade dos serviços públicos e essenciais de saúde? Tudo isso será visto com base na análise que será feita de todo o conteúdo probatório que já foi condensado”, apontou.