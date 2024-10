Influenciadora do Acre revela tudo o que você precisa saber para uma viagem à Colômbia; VÍDEO

A influenciadora acreana Sandy Monteiro, de 24 anos, natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, encantou seus 24,3 mil seguidores ao compartilhar detalhes de sua viagem para a Colômbia, incluindo dicas valiosas para quem deseja conhecer o país. Filha de Edilson Inácio de Figueiredo e Anilda Leite Monteiro, Sandy é estudante de fisioterapia e escolheu a Colômbia como destino dos sonhos. Em um bate-papo exclusivo, a coluna Douglas Richer, do ContilNet, trouxe as principais curiosidades dessa aventura. Confira as perguntas e respostas abaixo.

Douglas Richer: O que motivou você a escolher a Colômbia como destino de viagem?

Sandy Monteiro: “A vontade de ir para a Colômbia surgiu em uma roda de amigos em 2019, quando ouvi pela primeira vez sobre Cartagena. Fiquei fissurada por esse lugar, sempre pesquisando e desejando conhecer. Virou uma meta pra mim.”

Douglas Richer: Quais foram os primeiros lugares que você visitou e quais deles você mais recomenda?

Sandy Monteiro: “Conheci Cartagena e San Andrés, que são os dois destinos mais procurados no país, e realmente vale muito a pena conhecê-los!”

Douglas Richer: Quais dicas você daria para quem planeja uma viagem similar, como planejamento, passagens e hospedagem?

Sandy Monteiro: “Procure ir em época de poucas chuvas para aproveitar melhor. Compre passagens com até seis meses de antecedência para economizar e, dependendo de onde sai, prefira passagens por trecho. Comprando de Manaus para Cartagena, por exemplo, ficou mais em conta. Também sugiro fazer os trechos internos na Colômbia, como para San Andrés, separadamente. A cidade é barata, mas fique atento a aproveitadores. Quanto à hospedagem, há diárias bem acessíveis, mas muitos hotéis não têm café da manhã nem água quente no chuveiro.”

Douglas Richer: Algum lugar específico na Colômbia superou suas expectativas?

Sandy Monteiro: “San Andrés superou as expectativas! O mar de sete cores é lindo e emocionante de ver. As pessoas são acolhedoras e o lugar é indescritível, um verdadeiro paraíso.”

Douglas Richer: Como foi a experiência com a culinária colombiana? Tem algum prato típico que todos deveriam provar?

Sandy Monteiro: “A culinária é fantástica! Todos os pratos foram surpreendentes e bem servidos. O restaurante La Regatta, em San Andrés, é uma parada obrigatória e requer reserva antecipada. E o café colombiano é incrível, realmente especial.”

Douglas Richer: Para quem viaja pela primeira vez para a Colômbia, o que é essencial levar na mala?

Sandy Monteiro: “Leve muito protetor solar e roupas leves! O calor é intenso e o sol queima bastante.”

Douglas Richer: Quais dicas de segurança você daria para quem pretende visitar a Colômbia?

Sandy Monteiro: “Achei os lugares que visitei tranquilos, mas é bom manter atenção redobrada. Os vendedores ambulantes, principalmente em Cartagena, são muito espertos. Sempre pergunte o preço antes de aceitar algo, pois nada é de graça.”

Douglas Richer: Teve alguma experiência ou passeio que te marcou e vale a pena compartilhar?

Sandy Monteiro: “Dois passeios em San Andrés me marcaram: o mergulho com cilindro, que é bem desafiador e eu não repetiria, e o parasail, uma experiência inesquecível para ver o mar de sete cores lá de cima.”

Douglas Richer: Para os criadores de conteúdo, quais lugares são os mais fotogênicos na Colômbia?

Sandy Monteiro: “Cartagena tem o bairro Getsemaní, com ruas coloridas e muita arte de rua. San Andrés é repleto de lugares incríveis para fotos, especialmente a ilha Johnny Cay e o Aquário, onde você nada junto com peixinhos e tubarões.”

Douglas Richer: Qual é o próximo destino dos seus sonhos e por quê?

Sandy Monteiro: “Meu sonho desde criança é conhecer o mundo, cada destino tem sua peculiaridade. No momento, a Islândia é meu top 1. Quero aproveitar ao máximo as oportunidades que minha profissão me proporciona e conhecer o mundo!”

Veja o vídeo: