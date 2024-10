Início do julgamento de Diddy é marcado para 5 de maio de 2025

O rapper Sean ‘Diddy’ Combs começa a ser julgado a 5 de maio de 2025 por tráfico sexual e extorsão, adianta a agência Reuters. A data do arranque do julgamento foi marcada esta quinta-feira por um juiz norte-americano.

O rapper de 54 anos, também conhecido por Puff Daddy, está detido a aguardar julgamento, acusado de vários crimes sexuais, além de extorsão, imposição de trabalho forçado na prostituição e ainda agressão.

As queixas foram apresentadas por perto de 200 pessoas, em processos separados de alegadas vítimas que se queixam de violações e agressões. Homens e mulheres de todas as idades e até menores, que se queixam de terem sido forçados depois de drogados e manipulados a fazer sexo nas megafestas organizadas pelo artista – conhecidas por “freak-offs”. Há ainda a acusação de um homem que teria 9 anos quando foi abusado num casting organizado por Sean Combs.

Os encontros eram filmados e depois seriam usados para chantagear as vítimas.

Há ainda a suspeita do envolvimento de um número considerável de celebridades que se dizem amigas do rapper e que participavam nas festas de sexo.

O império dos crimes de Diddy: uma linha do tempo das suspeitas e acusações que assombram o rapper

A data do arranque do julgamento foi marcada esta quinta-feira por um juiz norte-americano, numa audiência no tribunal federal de Manhattan.

O polémico vídeo que correu mundo

Em maio, foi divulgado pela comunicação social um vídeo de 2016, em que o músico norte-americano agride a então companheira Cassie. O artista pediu desculpa pelo que diz ser o reflexo de um período mau de abuso de substâncias.

Desde aí que os processos não pararam de aparecer, com vítimas de alegadas festas.

A mãe do rapper diz que o filho está a ser julgado por uma falsa narrativa dos media.