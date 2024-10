Inmet: 14 municípios do Acre estão em alerta de perigo potencial de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas válido até às 9h20 de sexta-feira (25) em 14 cidades do Acre.

As cidades em alerta são Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purús, Senador Guiomard, Sena Madureira e Tarauacá.

A previsão é de chuva de 50mm em 24 horas. Além disso, se tem previsão de ventos intensos que podem chegar a até 60 km/h.

Precauções

O Inmet alerta ainda que em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). O alerta é para todos os municípios do Acre.