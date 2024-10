Irã dispara série de 200 mísseis em direção a Israel

O Irã disparou uma série de 200 mísseis contra Israel na noite de terça-feira (1), em um ataque que pode escalar ainda mais a tensão no Oriente Médio e expandir o conflito entre israelenses e grupos apoiados pelos iranianos por toda a região.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em um comunicado que o ataque com mísseis foi uma retaliação pelos assassinatos do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e de um comandante iraniano. O comunicado disse que o Irã lançaria mais mísseis se fosse atacado.

O porta-voz do exército israelense, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que alguns mísseis haviam atingido o centro e o sul de Israel, mas a maioria deles havia sido interceptada. Não houve relatos imediatos de vítimas, afirmou. Ele disse que o ataque parecia ter terminado às 20h30 no horário local, 14h30 no horário de Brasília.

Pessoas buscam abrigo durante alerta de ataque aéreo no centro de Israel, em 1º de outubro de 2024. REUTERS/Ronen Zvulun

Sirenes de ataque aéreo soaram em todo Israel, incluindo em Jerusalém e Tel Aviv. Explosões foram ouvidas acima de Tel Aviv, e flashes de luz dos mísseis interceptores do sistema de defesa aérea de Israel foram visíveis.

O disparo de mísseis do Irã ocorre um dia após as forças israelenses iniciarem uma invasão terrestre no sul do Líbano, com o objetivo de destruir a infraestrutura do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. O Irã apoia o Hezbollah e o Hamas, as duas milícias que atualmente estão em conflito com Israel, além dos Houthis no Iêmen.

15 minutos após o aviso do exército israelense, correspondentes da BBC e do New York Times relataram ter ouvido explosões nos céus de Jerusalém, possivelmente indicando interceptações de mísseis pelo sistema de defesa aérea de Israel.

As explosões ouvidas em todo o país eram, segundo o exército, ou interceptações bem-sucedidas ou mísseis que conseguiram evadir a defesa aérea de Israel e caíram em território israelense.

A IDF compartilhou um gráfico mostrando os locais dos alertas de ataque aéreo emitidos em toda Israel (Reprodução)

O comunicado do exército de Israel acrescenta que sirenes soaram em todo o território do país. As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) pediram aos israelenses que “permaneçam atentos e sigam precisamente as instruções do comando da frente interna”. “Ao ouvir uma sirene, você deve entrar em um espaço protegido e permanecer lá até novo aviso”, acrescenta o comunicado.

O espaço aéreo do país chegou a ficar fechado por alguns minutos e voos foram redirecionados para destinos alternativos fora do território israelense.

O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris estão monitorando o ataque iraniano contra Israel a partir da “Situation Room”, de acordo com a Casa Branca. Biden orientou o exército dos EUA a “ajudar na defesa de Israel contra os ataques iranianos e derrubar mísseis que estão direcionados a Israel”.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou a “escalada após escalada” no Oriente Médio após o Irã disparar mísseis contra Israel, afirmando: “Isso precisa parar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo.”

O Irã atacou Israel pela última vez em abril, mas os israelenses interceptaram quase todos as centenas de mísseis e drones disparados.