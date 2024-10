‘Já chorei muitas vezes’, diz Mário Gomes sobre despejo

No programa “Domingo Espetacular”, da Record, deste fim de semana, a atração exibirá uma entrevista com Mário Gomes, que foi despejado recentemente da mansão onde morava – localizada em um condomínio de luxo na Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, após decisão judicial.

No bate-papo, ele desabafa sobre o ocorrido e mostra o “puxadinho” na casa da filha, onde mora hoje com a esposa. “Moro ali desde garoto, meu pai ia ali. É a minha área, né? Eu já chorei várias vezes por causa disso”.

O programa também irá relembrar a trajetória de Maguila, uma figura emblemática do esporte que alcançou grandes conquistas e superou muitos desafios ao longo de sua carreira.