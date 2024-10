Jair Renan Bolsonaro é eleito o vereador mais votado de Camboriú

O filho mais novo ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, foi eleito para seu primeiro mandato. Candidato em Balneário de Camboriú (SC), Jair Renan foi o vereador mais votado da cidade.

Novato na política e candidato pelo PL, Jair Renan obteve 3.033 votos. O segundo colocado, Victor Forte, também do PL, recebeu 2.888 votos.

Jair Renan liderou a votação para vereador durante toda a apuração.

O PL investiu R$ 135 mil na campanha do caçula de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, inclusive, não doou um real para a campanha do filho, mas doou para a do filho do meio, Carlos Bolsonaro.