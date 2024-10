Joabe Lira confirma candidatura à presidência da Câmara e fala sobre ser líder de Bocalom na Casa

O secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, deverá mesmo disputar a cadeira da presidência da Câmara Municipal de Rio Branco no próximo biênio. A informação foi confirmada por ele durante uma entrevista à coluna nesta semana.

Joabe foi eleito o 7º vereador mais votado da capital nas eleições deste ano, com mais de 4 mil votos, pelo União Brasil.

Ele destacou que já houve uma reunião para debater o assunto, encabeçada pelo presidente do partido em Rio Branco, o atual secretário de Relações Federativas, Fábio Rueda.

“Ficou decidido que o partido vai se colocar à disposição para compor a Mesa Diretora. Entramos nesse consenso e um dos nomes que foi colocado foi o meu”, disse.

Além de Joabe Lira, o União Brasil conseguiu eleger outros dois parlamentares – Matheus Paiva e Rutênio Sá – formando uma das maiores bancadas da Casa.

Liderança do prefeito

Por ser um dos braços direitos do prefeito ao longo dos anos, Joabe também foi especulado como possível novo líder de Tião Bocalom na Câmara Municipal. Vale lembrar que o atual ocupante do cargo, o vereador João Marcos Luz, do PL, não conseguiu se reeleger nas eleições deste ano. Sendo assim, o posto segue sem um sucessor definido.

Ainda em entrevista à coluna, Joabe declarou que sobre esse desafio, ainda não há uma decisão sacramentada entre os partidos aliados de Bocalom – que nas eleições deste ano chegaram a 9 ao todo.

“Essas conversas são partidárias. Nós saímos do pleito agora. Agora estamos conversando para que essa aliança se estenda para a Câmara Municipal”, completou.

Aliança em jogo

Joabe Lira enfrenta nomes de peso na disputa. Até o momento, o atual presidente da Casa, Raimundo Neném – do PL, mesmo partido do prefeito Tião Bocalom – já indicou que deverá disputar a reeleição ao cargo. Por outro lado, Samir Bestene, do Progressistas, também colocou o nome à disposição. Todos são aliados e compõem a base do prefeito na Casa. Caberá a Bocalom e Alysson resolver o impasse.

Da parte de Joabe, a questão precisa ser debatida e escolhida em consenso com os três principais partidos que encabeçaram essa aliança: PL (de Bocalom), Progressistas (de Alysson) e União Brasil (de Marcio Bittar).

Decisão ‘assertiva’

“Hoje nós temos o prefeito que é do PL, o vice que é do Progressistas. Na composição, no início, o vice seria inclusive do União Brasil. O partido abriu mão. Entendeu que o melhor era ceder essa vaga para o Progressistas, que na minha opinião foi uma decisão muito assertiva”, fez questão de lembrar o vereador.

Notas do colunista

Foi um recado dado nas entrelinhas. O União Brasil abriu mão de um cargo importante anteriormente para o bem comum da união da direita. Não seria a hora do Progressistas retribuir o ato e abrir mão de uma candidatura a presidente da Câmara Municipal e dar espaço ao UB?