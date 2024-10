Jorge & Mateus farão turnê de 20 anos de carreira em 2025

A dupla Jorge & Mateus fará uma turnê em 2025 para comemorar seus 20 anos de carreira. Com previsão de início para abril, as apresentações passarão por diversas capitais e festivais brasileiros.

O repertório dos shows será montado com hits históricos dos sertanejos — que emplacaram sucessos como “Amo Noite e Dia”, “Sosseguei” e “Enquanto Houver Razões” — e novas músicas da dupla.

“A turnê comemorativa revisita momentos marcantes da história, transportando o público para diferentes fases da carreira dos artistas, criando uma experiência imersiva e nostálgica da dupla”, disse o comunicado à imprensa.

Os músicos se conheceram em Itumbiara, interior de Goiás, e formaram o conjunto em 2005 — se tornando um dos precursores do sertanejo universitário. Jorge cursava direito e Mateus agronomia, e foram apresentados por amigos em comum.

O primeiro show da dupla foi em 26 de maio de 2005, em uma boate na cidade goiana. O CD de estreia deles foi gravado na garagem da casa do segunda voz, com composições próprias e regravações de clássicos do gênero.

Em 2007, gravaram o primeiro projeto audiovisual, o “Ao Vivo Em Goiânia”, estourando a música “Pode Chorar”, o que os deu projeção nacional e permitiram à dupla uma carreira de 20 anos.