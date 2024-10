Jornalistas do ContilNet, Folha do Acre e Notícias da Hora discutem bastidores das Eleições nesta quarta

Jornalistas de três sites do Acre discutem nesta quarta-feira (2), os bastidores da política e das eleições municipais deste ano.

Everton Damasceno, Tião Maia e Matheus Mello, do ContilNet, se juntam a Luciano Tavares, do Notícias da Hora e Gina Menezes, do Folha do Acre, para debater os caminhos e as previsões da decisão mais importante da política de 2024, decidida no próximo domingo, 06 de outubro.

A transmissão acontece a partir das 17h, no canal do ContilNet no YouTube. O encontro será nos estúdios da Sans Filmes.