Jovem de 18 anos fica em estado grave após ser esfaqueada 15 vezes pelo ex-companheiro; VÍDEO

Uma mulher, identificada apenas como Adriele, de 18 anos, está em estado grave após ser esfaqueada por 15 vezes pelo ex-companheiro, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que levou a vítima para o Hospital Sansão Gomes, mas devido a gravidade dos ferimentos, Adriele foi transferida para Cruzeiro do Sul.

O crime aconteceu no Bairro da Praia. Após esfaquear a ex-companheira, o homem teria atravessado o Rio Tarauacá à nado e segue foragido.

