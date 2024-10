Jovem é assaltado por criminoso armado no estacionamento da Ufac; instituição se posiciona

Um jovem, que não quis se identificar, foi assaltado na noite da última terça-feira (15), no estacionamento do Restaurante Universitário (RU), dentro da Universidade Federal do Acre (Ufac). A informação foi dada ao ContilNet pelo rapaz.

O jovem informou ainda que era por volta de 19h40, quando um homem, com uma arma de fogo, estava de tocaia na região próxima e assaltou o rapaz. “Ele levou minha moto e meu celular. Ele estava armado, e pelo peso, parecia ser verdadeira. Eu deixei levar tudo. Ele estava de tocaia, acredito que não seja algo premeditado, foi algo esporádico e ele estava apenas esperando uma pessoa para assaltar”, explicou.

A rapaz disse ainda que por volta de 1 hora depois, recuperou seus objetos com apoio das autoridades policiais. “Assim que eu fui assaltado, liguei para a polícia e com 1 hora, mais ou menos, consegui recuperar minha moto, e o celular foi o que mais demorou”, disse.

Em nota, a Ufac disse que lamenta o ocorrido e afirma que tem prestado auxílio às vítimas.

“A Ufac lamenta o ocorrido e informo que está estudando um novo plano de segurança e tem prestado auxílios às vítimas. A equipe de segurança levou às imagens à polícia e está ajudando nas investigações”, disse.