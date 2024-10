Jovem que fazia manobras e conduzia moto sob efeito de álcool é preso pela polícia

Em que pese as inúmeras orientações repassadas frequentemente pela Polícia Militar, as irregularidades no trânsito continuam evidentes na cidade de Sena Madureira. Na madrugada desta segunda-feira (21) mais um flagrante foi constatado pela PM.

Dessa vez, um jovem de 19 anos foi preso por dirigir uma motocicleta sob efeito de bebida alcóolica. Além disso, o jovem não possui a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Na madrugada de hoje um homem de 19 anos foi preso na Avenida Brasil, bairro Centro, pelo crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de consumo de álcool. A equipe policial observou que o condutor estava a conduzir fazendo zigue-zague. O teste de alcoolemia apresentou resultado compatível com o crime de embriaguez ao volante, além disso, constatou-se que ele não é habilitado”, destacou o tenente Jairo Pontes.

Em razão do ato praticado, o autor terá que pagar uma multa de quase R$ 3 mil por dirigir veículo automotor sob efeito de álcool e, ainda, pagará uma fiança a ser estipulada pelo delegado. Caso não pague o valor da fiança, será conduzido ao presídio.