Jovem que foi esfaqueada 15 vezes pelo ex-companheiro está consciente e falando, diz hospital

A jovem de 18 anos, identificada como Adriely Araújo Silva, que sofreu uma tentativa de feminicídio na última terça-feira (29), está estável, consciente e falando, segundo a gestão de Tarauacá. A informação foi confirmada ao site A Gazeta.

Adriely foi atingida por 15 facadas pelo ex-companheiro, enquanto voltava de uma unidade de saúde, onde havia levado seu filho de 4 anos para vacinação.

Valdernilson Rosas da Silva, 25 anos, acusado de esfaquear a ex-companheira, foi flagrado fugindo a nado pelo Rio Tarauacá, no interior do Acre. O crime ocorreu em plena luz do dia e deixou a jovem em estado grave, gerando comoção na comunidade local.

Um áudio enviado ao ContilNet, mostra a mãe da vítima fazendo um apelo emocionante após a filha ter sido encaminhada em estado grave.

“Tô passando para pedir oração. Que vocês orem pela minha filha. Ela não tá nada bem. Ele deu 15 facadas e a gente vai viajar para Cruzeiro do Sul. Então peço que vocês orem pela minha filha”, disse chorando.