Lady Gaga explica inspiração para a música Disease

A cantora Lady Gaga revelou nesta terça-feira (29/10) as nuances da nova música Disease e do clipe, que é cheio de referências.

Em postagem nas redes sociais, a artista explicou que partiu do relacionament com os próprios demônios interiores e que a música é uma maneira de encarar seus medos e sua escuridão interior.

“Posso tentar fugir delas, mas eventualmente encontrarei essa parte de mim novamente, mesmo que seja apenas por um momento”, pontuou a artista.

Além disso, Lady Gaga falou também sobre como aprendeu a lidar com tudo isso. “Sou o maestro da minha própria sinfonia. Sou cada ator nas peças que são minha arte e minha vida. Não importa o quão assustadora seja a pergunta, as respostas estão dentro de mim. Partes essenciais e inextricáveis ​​do que me faz ser eu. Eu me salvo continuando. Eu sou eu por inteiro, sou forte e estou pronto para o desafio”, pontuou.

Ao final, a cantora desejou um feliz Halloween para todos os seguidores.

Veja a íntegra do posicionamento da artista:

I think a lot about the relationship I have with my own inner demons. It’s never been easy for me to face how I get seduced by chaos and turmoil. It makes me feel claustrophobic.

Disease is about facing that fear, facing myself and my inner darkness, and realizing that sometimes… pic.twitter.com/dPAUr0KDZ9

— Lady Gaga (@ladygaga) October 30, 2024