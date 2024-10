Laudo usado por Marçal contra Boulos é falso, confirma perícia do IC

Uma análise da Polícia Técnico-Científica de São Paulo comprovou que o atestado médico apresentado por Pablo Marçal (PRTB) que indicava que Guilherme Boulos (PSol) teria usado cocaína é falso. Os peritos trabalharam desde a madrugada deste sábado (5/10) na avaliação do documento que foi postado pelo influenciador nas suas redes na última sexta-feira (4/10).

As autoridades policiais comunicaram o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas sobre o resultado e a instituição deve revelar em breve publicamente a falsidade do atestado.

“É FALSA a imagem da assinatura em nome do médico ‘JOSÉ ROBERTO DE SOUZA’, lançada no receituário objeto de exame, descrito no capítulo ‘Peça de Exame’, posto que tal assinatura não apresenta as mesmas características gráficas dos exemplares observados nos documentos descritos no capítulo ‘Padrões de Confronto’”, afirmam os peritos Nicia Harumi Koga, Marina MIlanello do Amaral Pais e Raphael Parisotto”, diz o documento do Instituto de Criminalística.