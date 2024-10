Valendo vaga na grande final da Libertadores, Botafogo visita o Peñarol no estádio Centenario, em Montevidéu (URU), nesta quarta-feira (30/10). Na partida de ida, no Nilton Santos, o Glorioso venceu por 5 x 0 com dois gols de Savarino, um de Luiz Henrique, um de Barboza e um de Igor Jesus.

Fora de casa, o Botafogo pode perder por até quatro gols de diferença que garante a classificação para a decisão. Vale lembrar que o Alvinegro e o Peñarol se enfrentaram apenas cinco vezes em toda a história. Para os supersticiosos, o Alvinegro jamais perdeu para o clube uruguaio. Confira: Botafogo 4 x 1 Peñarol – Libertadores 1973

Peñarol 2 x 2 Botafogo – Libertadores 1973

Peñarol 1 x 1 Botafogo – Copa Conmebol 1993

Botafogo 2 (3) x (1) 2 Peñarol – Copa Conmebol 1993

Botafogo 5 x 0 Peñarol – Libertadores 2024 Campanha até a semifinal O Botafogo entrou na competição na pré-Libertadores, passando por Aurora, empatando o jogo de ida por 1 x 1 fora de casa e goleando na volta por 6 x 0 no Nilton Santos. Além disso, o Glorioso despachou o Bragantino, aplicando 3 x 2 no placar agregado. Na fase de grupos, o time comandado por Artur Jorge passou em 2º lugar, com 10 pontos conquistados. Na campanha contra LDU, Universitário e Junior Barranquilla, o Alvinegro venceu três jogos, empatou um e perdeu outros dois. Já no mata-mata, o time do Rio de Janeiro eliminou o Palmeiras nas oitavas de final e o São Paulo nas quartas, até chegar ao duelo contra o Peñarol. Enquanto isso, o Peñarol já entrou diretamente na fase de grupos, quando enfrentou Atlético-MG, Caracas e Rosário Central. O time uruguaio, assim como o Botafogo, passou em 2º colocado, com 12 pontos conquistados. Nas oitavas de final, o time comandado por Diego Aguirre despachou o The Strongest, vencendo o jogo de ida por 4 x 0 no Uruguai. Na volta, os uruguaios foram derrotados por 1 x 0, mas garantiram a vaga. Em seguida, o pentacampeão bateu de frente com o Flamengo e, na partida de ida, calou o Maracanã, vencendo por 1 x 0. No duelo da volta, no Estadio Campeón del Siglo, ficou tudo igual no placar, e o time brasileiro foi despachado.