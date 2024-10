Lojistas baixam as portas após grande incêndio em shopping no Brás

Comerciantes da região do Brás, no centro de São Paulo, fecharam as portas mais cedo por causa do enorme incêndio que atingiu o Shopping 25, na manhã desta quarta-feira (30/10).

Por volta de 14h, dezenas de lojas já estavam fechadas, cerca de 3h antes de um dia comum. A falta de movimento de clientes prejudicou consideravelmente as vendas na região.

“Bastante complicado. Hoje, não vendemos nada. As lojas começaram a fechar às 14h”, disse Jordânia Nascimento, de 36 anos, que tem um box de roupas no Smart Shopping.

Na rua Barão de Ladário, onde fica o shopping incendiado, apenas restaurantes permaneceram abertos durante a tarde.

Funcionárias de uma loja de roupas relataram que o incêndio motivou o encerramento antecipado do expediente. “Ninguém veio aqui hoje”, disse a lojista, que não quis se identificar.