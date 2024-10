Ludmilla fala sobre importância de Marília Mendonça para a música

A cantora Ludmilla deu entrevista antes de subir no palco do Allianz Parque, em São Paulo, para o show do “This Is Marília Mendonça”, evento organizado pelo Spotify, que aconteceu neste sábado (5/10). Em entrevista ao portal, a cantora refletiu sobre a importância da sertaneja para o cenário musical brasileiro.

“Hoje é um dia muito especial. Estar participando dessa homenagem para Marília Mendonça, que pra mim foi uma mulher que mudou a perspectiva de cantar para multidões no nosso país, e falava sobre histórias reais, sendo genuinamente perfeita para todo mundo que tava ouvindo ela e para quem acompanhava a carreira, então ela foi uma grande inspiração”, declara a artista.