Lutador brasileiro e ex de Demi Lovato é achado morto em Los Angeles

A última publicação do brasileiro nas redes sociais foi na noite anterior à confirmação da morte, quando ele estava na Gracie Barra Jiu Jitsu, local de treinamento.

7 imagens

Guilherme Bomba teve passagens pelo UFC e Bellator, mas ganhou maior visibilidade ao participar do The Ultimate Fighter (TUF) Brasil, reality show em que os lutadores eram treinados por Chael Sonnen.

No UFC, ele fez uma luta contra o norte americano Luke Zarich, em julho de 2014, mas foi derrotado por decisão unânime. Já no Bellator, Guilherme Bomba fez seis lutas, com três vitórias e três derrotas.

Além de notoriedade pelas lutas, Guilherme esteve presente no mundo das celebridades, pois teve um breve namoro com a cantora Demi Lovato por volta de 2017, quando passaram a virada do ano juntos. O lutador também teve um relacionamento com a atriz Fernanda Paes Leme. Ele deixa uma filha de um ano de idade, fruto de uma relação com a modelo Kayla Lauren.