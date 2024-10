Mailza Assis participa de evento em alusão ao Dia Mundial da Alimentação no Restaurante Popular

Em celebração ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado nesta quarta-feira, 16, a governadora em exercício Mailza Assis participou de uma manhã alusiva com a população que frequenta o Restaurante Popular José Marques de Souza, localizado no bairro Sobral, em Rio Branco.

Com o objetivo de garantir uma alimentação saudável em qualidade e quantidade adequada, a unidade de referência em alimentação localizada no bairro Sobral desempenha um papel essencial, ao garantir refeições diárias para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O local oferece de 600 a 650 refeições por dia, sendo cerca de 400 servidas presencialmente na unidade, ao custo simbólico de R$ 2 por refeição. O cardápio inclui um almoço balanceado nutricionalmente, acompanhado de sobremesa (fruta) e suco, proporcionando uma refeição completa e saudável.

Mailza Assis também é secretária executiva da Caisan. Foto: Diego Gurgel/Secom

Durante o evento, a governadora em exercício Mailza Assis ressaltou que o Restaurante Popular oferece um serviço digno e que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com o Município, planeja a construção de novas unidades na capital.

“O restaurante oferece uma alimentação digna, atendendo diariamente cerca de 600 pessoas, com 600 refeições preparadas todos os dias. Isso gratifica muito o nosso trabalho, que é direcionado exatamente para o atendimento dessas pessoas. Temos planos de abrir mais restaurantes, como parte do nosso projeto na Secretaria de Assistência Social, em parceria com a prefeitura municipal”, explica.

Participaram da cerimônia representantes da esfera estadual, por meio da SEASDH e pela Secretaria de Planejamento (Seplan). O Município contou com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), e o governo federal se fez presente por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Acre. Também estiveram presentes representantes do Ministério Público e da sociedade civil.

Secretário adjunto destaca o planejamento de novos restaurantes. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Para o prefeito Bocalom, a política de segurança alimentar é uma prioridade. Estamos avançando com a construção de mais quatro novos restaurantes populares: um no Calafate, outro na Cidade Nova, um no São Francisco e mais um na região do Tancredo Neves. A intenção é que as famílias dessas regiões, como no Calafate, por exemplo, possam ter acesso à alimentação adequada, garantindo que ninguém passe por necessidade. Queremos assegurar que as mães de família e as crianças não precisem se preocupar em voltar para casa sem saber se haverá comida na mesa”, explica o secretário adjunto da SASDH, Francisco Bezerra da Silva.

Além de oferecer refeições, o Restaurante Popular reafirma seu compromisso com a inclusão e dignidade social, por meio de um atendimento humanizado que busca promover o bem-estar e a segurança alimentar de toda a comunidade.

O vice-presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) e secretário da Seplan, Ricardo Brandão, reafirmou o compromisso do governo do Estado em apoiar e prover todos os recursos necessários para fortalecer a política no Acre.

“A ideia é que as iniciativas desenvolvidas em Rio Branco também possam ser implementadas no interior do estado. Para 2025, estamos estruturando o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) estadual, que visa fortalecer a segurança alimentar e o desenvolvimento social, com o intuito de criar uma rede de apoio sólida em todo o estado”, ressalta.

O local é caracterizado pela presença de muitos idosos todos os dias, como a aposentada Maria das Graças de Araújo, de 68 anos. Reconhecida também como a rainha do Restaurante Popular, ela relata que frequenta a unidade há 2 anos, realizando refeições no café da manhã e no almoço, além de outras atividades sociais.

Aposentada se dirige ao local todos os dias para realizar suas refeições e socializar com o público. Foto: Carolina Torres/Secom

“Eu comecei aqui faz uns dois anos e venho todos os dias. Eu pego o primeiro ônibus e já venho direto, fico na academia, depois vou pro restaurante onde a gente pega uma senha, pra organizar tudo, né? Às oito e meia a gente entra e, às nove e meia, fazemos a nossa atividade, com direito a ficha, e pagamos os dois reais por dia, só como um compromisso básico. Aqui é muito bom, temos um nutricionista maravilhoso e uma equipe diferenciada”, relata.

O Dia Mundial da Alimentação tem como pilares: Melhor nutrição, Melhor produção, Melhor ambiente, Melhor qualidade de vida.

O que disseram

“Essa política é fundamental para garantir que pessoas que não têm acesso à segurança alimentar possam ser atendidas. Quero ressaltar a importância desse trabalho, especialmente para aqueles que já perderam sua autonomia financeira. Todos os dias, fazemos o possível para acolher essas pessoas, dar apoio e alimentar não só o corpo, mas também a confiança e o espírito. Quando abrimos as portas, é com fé em Deus, que nos dá forças para seguir em frente. E tenho certeza de que, com o apoio do governador, vamos continuar crescendo, criando novos projetos e ampliando o alcance para que mais pessoas possam ser beneficiadas”, frisa a coordenadora do restaurante, Marciana Andreatto.

Coordenadora destaca importância do apoio do Estado. Foto: Diego Gurgel/Secom

Fiquei muito satisfeito com a reestruturação das políticas de segurança alimentar e com a articulação em andamento para que as ações necessárias sejam realizadas, alinhadas às políticas nacionais, como a implantação de cozinhas solidárias e a preocupação com a alimentação escolar. O comprometimento do governo do Acre, na figura do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, juntamente com o prefeito, demonstra uma verdadeira ênfase na questão alimentar”, ressalta o promotor de Justiça Talles Ferreira.

Promotor pontua a união entre Estado e Município em prol da população/ Foto: Diego Gurgel/Secom

“Quero expressar minha empolgação com a expansão dos restaurantes populares. Com mais unidades, teremos mais locais para a distribuição de alimentos, o que significa um avanço significativo no combate à fome. Estamos muito animados com as possibilidades que esse projeto traz, e agradecemos pelo convite. O governo federal está à disposição para colaborar na erradicação da fome e contribuir para o bem-estar de todos”, disse a superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz.

Restaurante Popular

Para garantir que o benefício atenda a quem mais precisa, os usuários passam por um processo de triagem e verificação, assegurando que estejam devidamente cadastrados no CadÚnico. Cerca de 80% dos frequentadores são idosos, além de outras pessoas que também frequentam o restaurante, encontram não apenas uma refeição, mas também um espaço de acolhimento e apoio.

Idosos são maioria no restaurante popular/Foto: Diego Gurgel/Secom

Uma vez por mês, a equipe promove um momento especial denominado Roda de Conversa, pensado e articulado pela coordenadora Márcia Andreatto, onde são abordados temas de grande relevância para a sociedade, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Mês de prevenção ao câncer de mama e outros assuntos de interesse coletivo. Esses encontros têm como objetivo oferecer um espaço de escuta e apoio, fortalecendo os laços entre os usuários e promovendo um ambiente de convivência mais humanizado.