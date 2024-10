Mais de 200 mil doses de vacina contra gripe são destinadas ao Acre para campanha de imunização

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) está reforçando a importância da vacinação contra a gripe, parte da Campanha Nacional de Vacinação, que segue até sábado (26). O estado recebeu 250 mil doses da vacina trivalente, que já imunizou mais de 1,16 milhão de pessoas na Região Norte.

O foco é proteger os grupos prioritários, como idosos e gestantes, e reduzir a pressão no sistema de saúde. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários.

Este ano, devido às condições climáticas da região, a vacinação foi antecipada e está aberta para todos, mesmo para aqueles que não fazem parte dos grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades.

O Ministério da Saúde destinou mais de R$112 milhões para a compra de 6,5 milhões de doses da vacina trivalente, que protege contra as três principais cepas do vírus em circulação no Brasil.