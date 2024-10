Mais de 5 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas em Sena Madureira

Os dados extraídos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmaram que 5.305 eleitores deixaram de comparecer às urnas no último domingo (6) na cidade de Sena Madureira. Desse modo, eles terão um prazo de 60 dias, a contar do último dia 7, para apresentar justificativa.

Quem não se justificar terá que pagar uma multa de 3,51 reais. “Essa justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-título ou presencialmente no cartório eleitoral”, destacou Rafael Rarisson, chefe do fórum eleitoral da 3ª zona.

Neste ano, 30.666 eleitores estavam aptos a votar em Sena Madureira. Desse total, 25.361 compareceram às urnas. Foram 24.693 votos válidos, 546 nulos e 122 em branco.

Sena Madureira continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Acre.