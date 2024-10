Mania de Você: Mavi cancela casamento e deixa Viola no altar

Mavi (Chay Suede) tanto insistiu que consegue levar Viola (Gabz) ao altar em Mania de Você. Mas uma armação da mãe do vilão, Mércia (Adriana Esteves), pode acabar com a união dos dois antes mesmo que ela se concretize.

Nos capítulos que vão ao ar a partir desta terça-feira (22), Mércia promete mudar os rumos da trama. Isso porque ela pretende usar o vídeo que incrimina Mavi como assassino de Molina (Rodrigo Lombardi), revelado ao público no capítulo de ontem (21).

Na tentativa de impedir o casamento, ela ameaça divulgar as imagens e provar a todos que o filho é o autor do crime. Mesmo receoso, Mavi decide seguir com a cerimônia. Com os convidados ao redor, e a noiva deslumbrante ao seu lado, Mavi pega o microfone para enaltecer aquele momento e mostrar aos presentes, por meio de imagens, o amor que sente por Viola.

Mas o jogo vira quando Mércia substitui as cenas românticas do casal pelo vídeo que resgatou no mausoléu de Molina. Sem saber do que a mãe é capaz, Mavi se desespera, corta a energia do local antes que as pessoas percebam o conteúdo e cancela o casamento, para o espanto de todos, principalmente da noiva, em Mania de Você.