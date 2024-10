O Maníaco do Parque explicou que o crime ocorreu no parque Ibirapuera, em São Paulo, e disse que sua primeira vítima se chamava Pitucha. Ele ainda atribuiu o desejo “maldito” de querer “pegar” a mulher a uma ordem do “inimigo”.

“O inimigo gerando dentro de mim: ‘Essa não escapa. Se ela falar sim, vou devorar ela viva’. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal. De morder a carne, de sentir a carne na boca, o gosto do sangue, uma coisa maldita mesmo”, relatou Francisco.

“Quando chegou no parque nós entramos e eu induzi ela a tirar a roupa, a se despir, e houve um acariciamento no corpo dela, ela se posicionou de uma forma bem prostíbula no chão e eu fui dando um laço no pescoço dela”, continua.

Questionado pelo jornalista se continuou no local mesmo após matar a vítima, o Maníaco disse que não. “Eu saí desesperado e olhei aquilo e aquela cena ficou gravada na minha mente. Eu saí correndo”, contou.

O criminoso ainda revelou que após o episódio, se masturbava pensando nas cenas da violência, o que o levou a cometer mais assassinatos. “Eu detalhava tudo aquilo na mente”, explicou.