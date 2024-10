Mansão de Gal Costa é colocada à venda e ex-produtor expõe motivo

Quase um mês depois de Gabriel Costa e Wilma Petrillo, filho e viúva de Gal Costa, fazerem um acordo sobre os valores da herança, um apartamento da cantora, nos Jardins, São Paulo, está sendo vendido para “quitar dívidas e ser dividido” entre os dois.

Segundo Gabriel Fischmann, ex-produtor da artista, os negociadores não se preocuparam em tirar a foto de dona Mariah, mãe de Gal Costa, do imóvel. Ele fez um longo desabafo, mostrou fotos do local e ainda revelou o valor: R$ 10 milhões.

“Tristeza profunda me invade vendo essas fotos da casa da Gal nos Jardins/SP sendo vendida para quitar dívidas e ser dividida entre ‘herdeiros’. Olhei para esse quarto vazio na fotografia, local da sua intimidade, e fico aqui repensando sobre a brevidade do ser, das coisas e do tempo……… Sobre como temos o poder de mudar o nosso destino, mas também como às vezes ficamos atados aos grilhões do sofrimento sem achar saídas, até que aquele pode ser o ato final desse grande teatro da vida”, começou ele.

Em seguida, ele refletiu: “Dizem que ‘as grandes estrelas tem um lado de profunda tristeza’. Essa foto ilustra esse pensamento…………… Tão bom seria se o imóvel desse lugar a um museu em homenagem e à altura da Gal”, opinou, antes de disparar:

“O ser nefasto [Wilma Petrillo, viúva de Gal] deixou praticamente todo o acervo de roupas de shows e troféus perecer com o tempo, a sujeira, o próprio descaso na então casa-depósito na Bahia……………. O legado fica mesmo é nas mãos dos fãs e da estimada Biscoito Fino, a quem peço por favor não deixar cair no esquecimento a obra audiovisual da nossa querida Gal, pois o resto a viúva negra já se encarregou de acabar em vida 😢🙏”, acusou.

Em outra postagem, com diversas fotos, ele aponta um detalhe do primeiro clique: a foto de dona Mariah no porta-retratos do quarto, que sequer tiraram para vender:

“É a Dona Mariah [mãe de Gal] no porta-retratos…. Lê-se no anúncio: ‘Casa em rua tranquila. Possui hall de entrada e lavabo com visão para o living com 3 ambientes e vista de ambos os lados para uma área verde. Ainda conta com um terraço e um charmoso escritório anexo’”, descreveu.

E continuou: “‘No andar superior, a ala íntima dispõe de 3 suítes com armários, sendo a master com um closet amplo e um banheiro com banheira. Ainda tem um escritório/outro dormitório — todos com vista para a copa das árvores. Sua localização permite fácil acesso às principais ruas comerciais, como a Rua Oscar Freire, e aos shoppings Iguatemi e JK. Também conta com escolas, supermercados e farmácias em seus arredores. R$ 10 milhões- Jardim Europa- SP’”, encerrou.

Nos comentários, os internautas lamentaram a situação: “O filho sequer se atentou para a foto da avó no anúncio de venda? Não é possível que seja tão mercenário”, disse um. “Vi todas a fotos e como dói o coração 😢 Gal não merecia isso”, afirmou outra. “Com certeza vai com porta-retratos de tudo 😓”, escreveu uma terceira. “Fiquei triste! Queria o retrato da D. Mariah. Eu daria muito mais valor, guardaria com todo carinho, mamãe da Gal. 😢😢😢😢😢”, postou mais uma.

Briga por herança entre filho e viúva ganha reviravolta

A briga judicial entre Gabriel Costa e Wilma Petrillo, filho e viúva de Gal Costa, envolvendo a herança da cantora ganhou uma reviravolta, no mês passado. Dois anos após a morte da artista, o jovem e a empresária chegaram a um acordo sobre a partilha dos bens, no qual ficou estabelecido a divisão igualitária.

Segundo o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, o acordo foi protocolado na 12ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

“Wilma e Gabriel acordam que dividirão, igualmente e na proporção de 50% (metade) para cada, todos os ativos e passivos presentes no inventário da saudosa Gal Costa até a data da efetiva homologação do presente acordo, sendo que eventuais exceções estarão devidamente especificadas no presente instrumento”, diz um trecho da decisão publicada por ele.

Ainda de acordo com o colunista, Gabriel também desistiu dos processos que movia contra Wilma. O acordo também estabelece algumas condições, como o valor mínimo para a venda da casa da artista. Em um prazo de seis meses, a mansão deverá ser vendida por, no mínimo, R$ 8 milhões. Caso o imóvel não seja vendido nesse período, o valor poderá ser reavaliado pela dupla.

“Desistirá de todas as ações promovidas contra Wilma, devendo comprovar tais desistências no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do presente instrumento. Nesse sentido, ambos se dão quitação mútua e recíproca do que quer que seja, em todas as esferas, para nada mais reclamar um contra o outro, seja a que título for”.

Foi estabelecida também a partilha dos móveis e bens materiais que ainda restam na casa de Gal Costa. Estas deverão ser divididas de forma igualitária e, caso necessário, será realizado um “sorteio que determinará quem escolhe a primeira peça, alternando-se subsequentemente”.

Já em relação às empresas das quais Gal Costa era sócia, todos os ativos e passivos farão parte da partilha e “serão encerradas de imediato, ficando a cargo do espólio, por meio da inventariante, promover tais encerramentos”.

Além disso, todos os royalties oriundos da produção musical de Gal Costa ficarão com Gabriel Costa. No entanto, até a venda da casa ou no prazo de 12 meses a partir do acordo, esse dinheiro será dividido igualmente com Wilma Petrillo.

Por outro lado, foi estabelecido que a parte artística relacionada a memórias póstumas, como produções de cinema ou teatro, será igualmente dividida entre o jovem e a viúva.

“À exceção do tempo estipulado na Cláusula 4 acima, após a homologação do presente acordo, Gabriel passará a ser o único beneficiário de quaisquer direitos autorais e conexos de Gal Costa, com exceção do projeto musical, peça de teatro ou obra audiovisual subsequente que venha a ser produzido sobre Gal Costa pela Paris Filmes e/ou respectivos coprodutores, o que, por sua vez, será dividido igualmente entre Gabriel e Wilma”.