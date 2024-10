Marcus Alexandre intensifica agendas de rua nesta reta final e faz caminhada no comércio da Baixada

O candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), intensificou as agendas de rua nesta reta final da campanha. Nesta quarta-feira, 2, fez caminhada e corpo a corpo junto com a militância e candidatos, na região comercial das ruas Campo Grande e São Salvador, na Baixada da Sobral.

“Foi uma caminhada com muita alegria, reta final, estamos há quatro dias da eleição, nada melhor do que encerrar aqui mais uma etapa fazendo uma caminhada na Campo Grande e São Salvador, ruas que a gente fez a urbanização e o alargamento quando eu era prefeito. Nós tivemos muito trabalho na Baixada, fomos a gestão que mais trabalhou na região, construímos creches, unidades de saúde e espaços esportivos em vários bairros, além de trabalhar na infraestrutura de diversos bairros”, lembrou.

O candidato aproveitou para reafirmar compromissos com os moradores. “Quero reafirmar meu compromisso com os moradores, com várias ações que estão no nosso plano, para que a gente possa levar a esperança, trabalho, emprego e renda aqui para essa região grande da cidade que é a Baixada”, disse.

Entre as propostas previstas no Plano de Governo de Marcus Alexandre para a Baixada está a construção da ponte que liga os bairros Aeroporto Velho e Ayrton Sena; a reforma do Mercado da Semsur; a construção Centro do Idoso e uma Praça da Juventude no entorno dos bairros Cabreúva e Boa União, além da drenagem do Igarapé da Eta II, nos bairros João Paulo e Plácido de Castro; a cobertura na quadra de esportes do bairro João Eduardo; e a reforma da praça.

Confira a galeria: