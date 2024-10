Meryl Streep usa vestido de marca brasileira em “Only Murders in the Building”

Na nova temporada da série “Only Murders in the Building”, exibida no canal Hulu e no Disney+, a atriz Meryl Streep, 75, que interpreta Loretta, aparecerá com um vestido da marca de moda brasileira Farm.

Nos cliques, feitos durante as gravações dos episódios, a estrela entrou em cena a bordo de um modelito com base preta e desenho de flores em tons de azul, amarelo e laranja.

A peça com estampa flowery, traz manga três quartos, botões frontais para fechamento, comprimento longo, e está esgotada no site oficial. No entanto, uma versão atualiza, no formato de blusa, é comercializada por R$ 855.

Essa não é a primeira vez que nomes internacionais vestem a marca nacional. No início do ano, foi a vez do cantor Justin Bieber usar uma jaqueta puffer colorida durante um jantar em Los Angeles.

Recentemente, a Farm também atravessou as fronteiras e integrou o armário da cantora Beyoncé e de Emily, personagem da atriz Lily Collins, em “Emily em Paris”.