Meteorologista chora ao falar sobre furacão explosivo a caminho dos EUA: ‘é horroroso’; VÍDEO

Onde está o furacão agora?

Milton se intensificou rapidamente na segunda-feira sobre o Golfo do México oriental. Em menos de 24 horas, foi de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5, a terceira mais rápida em intensificação já registrada no Oceano Atlântico, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse em uma coletiva de imprensa na segunda-feira à tarde que o furacão já é muito mais forte do que o previsto há dois dias.

Com ventos máximos sustentados de até 285 km/h, o Centro Nacional de Furacões informou que o centro da tempestade estava a cerca de 1.085 quilômetros ao sudoeste de Tampa no final da tarde.

A área da Baía de Tampa ainda está se recuperando de Helene e sua poderosa ressaca.

Por que o furacão Milton se intensificou tão rapidamente?

O furacão Milton teve um crescimento de velocidade recorde para a época, pulando em poucas horas da categoria 2 para 5, a máxima na escala. A velocidade do vento de Milton aumentou 148 km/h em 24 horas — um ritmo que só é superado pelos furacões Wilma em 2005 e Felix em 2007.

O salto de categorias em um período tão curto é extremamente raro e assustou os meteorologistas, que previam inicialmente que o fenômeno chegasse à categoria 3.

Um dos motivos para Milton ter se fortalecido tão rápido é o seu pequeno olho do furacão, considerado um “olho de alfinete”, semelhante ao de Wilma, disse o pesquisador de furacões da Universidade Estadual do Colorado, Phil Klotzbach.

O furacão provavelmente passará por um ciclo de substituição da parede do olho, um processo natural que forma um novo olho e aumenta o tamanho da tempestade, mas enfraquece a velocidade dos ventos, explicou Klotzbach.

O Golfo do México está excepcionalmente quente no momento, então “o combustível está lá”, e Milton provavelmente passou por uma área de calor extra que o intensificou ainda mais, disse a cientista de furacões da Universidade de Albany, Kristen Corbosiero.

O último furacão a atingir a categoria 5 ao tocar o solo nos EUA continentais foi o Michael em 2018.

Evacuação de Tampa

O rápido crescimento do furacão Milton deve gerar a maior evacuação de moradores dos últimos oito anos nos Estados Unidos.

Autoridades da Flórida começaram a emitir ordens de evacuação nesta segunda para moradores de seis condados ao redor da Baía de Tampa, que abriga quase 4 milhões de pessoas.

Longas filas se formaram nos postos de gasolina de Tampa e longos trechos de trânsito foram registrados nesta segunda na Interstate 75, rodovia que vai para o norte do estado, enquanto os evacuados fugiam antes da chegada de Milton.

Por conta do rápido crescimento do Milton, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta segunda estado de emergência em toda a Flórida.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, aumentou para 51 o número de condados em estado de emergência.

A NHC disse que o furacão Milton é um fenômeno que representa um risco à vida e aconselhou aos moradores a seguirem as recomendações dadas por autoridades locais.

O governo dos EUA pediu para que todos os que estejam no caminho do furacão Milton se preparem desde já e ouçam orientações de autoridades federais, estaduais e locais, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, nesta segunda. A vice-presidente Kamala Harris pediu que as pessoas respeitem as ordens de evacuação emitidas por autoridades.

O Aeroporto Internacional de Tampa disse que interromperá os voos às 9h de terça-feira (8), 10h no horário de Brasília. O aeroporto disse nas redes sociais que o local não é um abrigo para pessoas ou seus carros.

O Aeroporto Internacional de St. Pete-Clearwater, em Clearwater, cidade conurbada com Tampa, disse que está em uma zona de evacuação obrigatória e fechará após o último voo sair na terça-feira.

Quão graves são os danos esperados?

Toda a costa do Golfo da Flórida é especialmente vulnerável à ressaca.

O furacão Helene atingiu a costa a cerca de 240 km de Tampa, na Península da Flórida, e ainda assim conseguiu causar mortes por afogamento na área de Tampa devido a ressacas de cerca de 1,5 a 2,5 metros acima dos níveis normais das marés.

Os meteorologistas alertaram para uma possível ressaca de 2,4 a 3,6 metros na Baía de Tampa. Esse é o maior valor já previsto para a região e quase o dobro dos níveis alcançados duas semanas atrás durante Helene, disse a porta-voz do Centro Nacional de Furacões, Maria Torres.

A tempestade também pode causar inundação generalizada. Treze a 25 centímetros de chuva foram previstas para a Flórida continental e os Keys, com até 38 centímetros esperadas em alguns lugares.

Apesar do curto período entre um furacão e outro, o chefe da Agência Federal para a Gestão de Emergências, Deanne Criswell, disse que as autoridades federais estão “absolutamente preparadas” para enfrentar a nova tempestade.

Qual foi o último furacão que atingiu Tampa?

Quase inexplicavelmente, as tempestades parecem desviar de Tampa, com a maioria dos fenômenos que surgem no Golfo do México passando bem ao norte da cidade. A última vez que a área de Tampa foi atingida pelo olho de um grande furacão foi em 25 de outubro de 1921. O furacão não tinha nome oficial, mas é conhecido localmente como a tempestade de Tarpon Springs, pela cidade costeira onde tocou terra.

A maré de tempestade desse furacão, estimado como Categoria 3 com ventos de até 207 km/h, foi registrada em 3,3 metros. Pelo menos oito pessoas morreram, e os danos foram estimados em US$ 5 milhões (cerca de R$27,5 milhões) na época.

Hoje em dia, a área turística de Tampa, conhecida por suas praias de areia branca, cresceu significativamente, com uma economia estimada em quase US$ 200 bilhões. O furacão Milton ameaça varrer todo esse desenvolvimento.

Como o México está se preparando?

As autoridades mexicanas estão organizando ônibus para evacuar pessoas da cidade costeira de Progreso, de baixa altitude, na península de Yucatán, após o Serviço Meteorológico Nacional do México informar que o furacão Milton “pode atingir entre Celestun e Progreso” na segunda-feira à noite ou na terça-feira.

Celestun, no canto ocidental da península, é uma reserva natural de baixa altitude que abriga dezenas de milhares de flamingos. Progreso, a leste, é um porto de embarque e cruzeiros com uma população de cerca de 40.000 pessoas.