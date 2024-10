“Minha mãe mentiu”: filme acreano que conta história de mulher com 12 filhos estreia em outubro

Estreia no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, no dia 19 de outubro, o curta-metragem “Minha Mãe Mentiu”, que conta a vida de Diolinda, uma moradora do interior do estado acreano, em Senador Guiomard, que baseada em algumas mentiras, criou seus 12 filhos.

Mais de 50 milhões dos lares brasileiros são chefiados por mulheres e cerca de 11 milhões são de mães solo, e este é o caso da personagem. A história é relatada no ano de 1996 e busca trazer referências muitas precisas da época. Denise (Aymê Moura) é uma criança de sete anos que apesar de todas as dificuldades para uma sobrevivência cercada de muita pobreza, nunca deixou de sonhar.

O filme é dirigido por Denise Arruda, com um enredo baseado em fatos reais, onde é abordado momentos de uma família formada por mãe solo, repassando suas vivências e das crianças.

Com doze filhos, enfrentando o desemprego, preconceitos e a fome, dona Diolinda se vê com um único objetivo, criar seus filhos da maneira mais honesta possível, mesmo que precisasse mentir algumas vezes. A narrativa leva os espectadores a experienciar o lado da mãe, que busca justificativas para acalentar e consolar os pequenos, e o dos filhos, que convivem diariamente com a frustração e a tristeza.

De acordo com Denise, o público pode esperar motivos para rir, chorar e se emocionar do começo ao fim. “Minha mãe mentiu, contará a história, homenageando Dona Diolinda, que irá representar muitas mães desse Brasil e diversos adultos que tiveram uma mãe como a minha, que passaram diversas situações semelhantes. Depois de adulta descobri todas as mentiras da minha mãe, estas que foram criadas para proteger a mim e aos meus irmãos”, destaca.

O curta-metragem é um financiamento da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo Federal, Governo do Acre e Fundação de Cultura Elias Mansour. A estreia da produção ocorrerá no Cine Teatro Recreio, com entrada gratuita, a partir das 18h. O filme também será exibido no dia 26, no Auditório da Escola Modelo, em Senador Guiomard.