Ministério das Comunicações lança edital para implantação de rádios comunitárias em municípios do Acre

O Ministério das Comunicações (MCOM), publicou na última semana um edital para a implantação do serviço de Radiodifusão Comunitária, em frequência modulada (FM) e cobertura restrita, para atender 795 municípios de 21 estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. No Acre, 15 cidades foram contempladas.

Entre os municípios acreanos que podem participar, está Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Xapuri.

Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, as rádios comunitárias desempenham um papel fundamental na promoção da cultura local, na disseminação de informações relevantes e no estímulo ao diálogo entre os diversos segmentos da comunidade.

Ainda de acordo com o representante, o objetivo do governo federal com essa realização é a democratização da comunicação e a iniciativa é responsável pela promoção da cultura regional, por divulgar informações relevantes para a população local, com mais eficiência e rapidez.

O edital é destinado a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, sediadas na área da comunidade para a qual pretendem prestar o serviço.

O prazo de inscrições vai até 13 de dezembro deste ano. Veja AQUI o edital completo.