Ministra Marina Silva se solidariza com familiares e amigos de Marcos Vicentti: “talentoso”

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou nesta sexta-feira (18), em uma publicação nas redes sociais do governo do Acre que homenageia o fotógrafo Marcos Vicentti, se solidarizando com seus familiares e amigos.

“Marcão”, como era conhecido, faleceu na madrugada, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele fazia parte da equipe da Secretaria de Comunicação (SECOM) e era destaque no fotojornalismo acreano.

“Quero expressar meus sentimentos a todos os familiares, amigos e amigas, colegas e admiradores do talentoso Marcos Vicentti”, destacou a ministra.

O fotografo deixa um legado de inspiração para muitos profissionais da área, e recebeu diversas homenagens durante o dia. O velório ocorre em Rio Branco, na Capela I São João Batista, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, ao lado da TV Gazeta, a partir das 8h. Já o sepultamento será no sábado (19), às 7h30 no Cemitério São João Batista.