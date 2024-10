Montanha-russa recordista com inclinação de 90º abre nos EUA em 2025

Uma nova montanha-russa recordista será inaugurada nos Estados Unidos no verão de 2025. Trata-se da Siren’s Curse, no parque Cedar Point, no estado de Ohio, que passará a ser a montanha-russa de inclinação mais alta, mais rápida e mais longa da América do Norte.

Após sair da base, o carrinho da montanha-russa subirá a quase 50 metros de altura, momento em que os visitantes serão inclinados a uma posição vertical de 90º para baixo com a ajuda de uma plataforma.

O trecho “interrompido” da montanha-russa se conectará com o restante do trilho, lançando os aventureiros a quase 95 km/h. O trajeto terá duração de dois minutos e os visitantes experimentarão 13 momentos de sensação de ausência de peso, assim como passarão por dois loops de 360º e três quedas consecutivas em um trajeto tortuoso.

Ao todo, os trilhos somam pouco mais de 900 metros. Serão disponibilizados dois carrinhos com capacidade para 24 passageiros cada, os quais contarão com áudio integrado e iluminação LED.

Aventureiros que queiram experimentar a montanha-russa deverão ter mais de 1,20 metro de altura.

Montanha-russa de inclinação

Uma montanha-russa “tilt”, na expressão em inglês, consiste geralmente em uma seção do trilho que se inclina para baixo com ajuda de uma plataforma. Neste momento da atração, o carrinho fica estabilizado enquanto muda de uma posição horizontal para uma posição vertical.

A empresa holandesa Vekoma, especializada em projetar e fabricar montanhas-russas, é a responsável por popularizar este tipo de atração. Além da Siren’s Curse, a empresa também é o nome por trás da Iron Rattler, montanha-russa de inclinação que tem sido erguida no inédito Six Flags Qiddiya, parque temático em Qiddiya, cidade ultratecnológica que será a “capital do entretenimento” na Arábia Saudita.

Cedar Point, nos Estados Unidos

Situado na cidade de Sandusky, próximo da fronteira com o Canadá, a 88 quilômetros do aeroporto internacional de Cleveland, no estado de Ohio, o parque Cedar Point é lar para 68 atrações, incluindo 19 montanhas-russas com a inauguração da Siren’s Curse.

Uma das montanhas-russas mais conhecidas do local é a Millenium Force, aberta em 2000, que chegou a ser a maior e mais rápida montanha-russa do mundo por um curto período de tempo. A queda tem 91 metros de altura e a velocidade máxima é de 150 km/h.

Outra montanha-russa é a Top Thrill 2, que atinge 190 km/h e que lança visitantes a 130 metros de altura – ela chegou a ser a mais rápida e mais alta montanha-russa do mundo quando aberta em 2003, mas foi ultrapassada pela Kingda Ka, no Six Flags Great Adventure, em 2005. Atualmente fechada para manutenções, espera-se que a atração abra novamente no ano que vem.

O parque funciona durante temporadas e fica fechado no inverno. Os tíquetes atuais para a temporada de Halloween, por exemplo, saem a partir de US$ 49.99 (cerca de R$ 272).