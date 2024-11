Motos batem de frente em ramal no interior do Acre e deixam colono gravemente ferido

O motociclista Jaderson Pereira de Souza, de 25 anos, ficou gravemente ferido após colidir de frente com outra moto na manhã desta quarta-feira (30), em um ramal localizado no km 84 da BR-317, no sentido Brasiléia/Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, os motociclistas trafegavam pelo ramal em sentidos opostos quando, de forma inesperada, acabaram batendo de frente. No impacto, Jaderson ficou gravemente ferido, e a outra vítima, ainda não identificada, teve escoriações por todo o corpo.

Populares que passavam pelo local ajudaram os homens, colocaram as vítimas em um veículo e as levaram até a Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil. Como o quadro mais grave era o de Jaderson, ele recebeu os primeiros atendimentos médicos e foi transferido para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Após uma segunda avaliação, o motociclista foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deve ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Até o momento, a reportagem não obteve mais informações sobre a ocorrência, e o quadro clínico do outro rapaz ainda é desconhecido.