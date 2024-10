Mulher de 107 anos chama atenção por “chifre” de 10 cm na testa

Uma mulher de 107 anos surpreendeu os internautas ao exibir um chifre de 10 centímetros crescendo em sua testa. A chinesa Chen viralizou no Douyin, a versão chinesa do TikTok, após compartilharem um vídeo em que a centenária mostra sua inusitada “haste”.

Algumas pessoas, inclusive, acreditam que o chifre de Chen é o segredo por trás de sua longevidade. Embora a “apêndice óssea” tenha se desenvolvido ao longo de vários anos, a chinesa ostenta uma boa saúde, com uma rotina saudável e uma perspectiva positiva, segundo informações do jornal The New York Post.

Chen não é a única mulher a ganhar manchetes por causa de um chifre. Também na China, uma idosa chamada Zhang Ruifang viralizou por ter dois “chifres” crescendo na testa.

Instagram/Reprodução

Os médicos identificaram o fenômeno como um chifre cutâneo, associado à exposição prolongada ao sol. Eles podem ser benignos, mas é aconselhado monitorar as protuberâncias devido a um pequeno risco de malignidade.

Acredita-se que Chen não tenha planos de remover seu chifre, e muitos chineses também estão na torcida para que ela não o faça.