Mulher de 26 anos perde a vida em grave acidente em Sena Madureira

Um acidente de trânsito, de natureza grave, foi registrado na madrugada deste domingo (13), na rua Augusto Vasconcelos, em Sena Madureira, nas proximidades da antiga sede da rede Amazônica. Segundo informações, a colisão ocorreu entre duas motocicletas.



Três pessoas estavam na moto de marca Broz. A jovem Rosangela Oliveira do Nascimento, de 26 anos, foi vítima fatal do acidente. Ela bateu a cabeça no asfalto e morreu antes mesmo de receber atendimento.

Rosangela era bastante conhecida na cidade e trabalhava no Outbuger do bairro do Bosque. Os outros envolvidos conseguiram sobreviver.

Deram entrada no pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes as vítimas identificadas como Marlon, Taísa Morais e Fabiano. Conforme o apurado, Marlon sofreu fratura no fêmur e nesta manhã deverá ser transferido para Rio Branco.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área para o trabalho da perícia técnica. O corpo de Rosangela foi resgatado da rua e deverá ser encaminhado para o Instituto Médico Legal, na capital acreana. Ela era casada com Fabiano que também estava na motocicleta.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente e de algumas vítimas, os envolvidos estavam sob efeito de bebida alcoólica.