Nala, filha de Iza, terá madrinha famosa; saiba quem foi a cantora escolhida

No último domingo (13), nasceu Nala, a primeira filha da cantora Iza. A bebê é fruto do relacionamento conturbado entre a cantora e o jogador de futebol Yuri Lima. Desde antes de seu nascimento, porém, a artista já havia escolhido uma madrinha pra lá de famosa para a pequena.

É a Veveta que tá no comando! Ivete Sangalo será a madrinha da filha de Iza. Aliás, quem confirmou a informação foi a própria cantora baiana, que compartilhou uma foto ao lado de Iza com a legenda: “A mãe e a madrinha de Nala”.

Além disso, Iza e Ivete já tinham dado sinais da escolha. Isso porque durante a apresentação da dona do hit ‘Talismã’ no Rock in Rio, a cantora baiana subiu no palco com uma jaqueta personalizada com o nome de Nala. “A hora que a madrinha chora”, revelou Veveta, na ocasião.

O padrinho de Nala, porém, ainda é uma surpresa. Embora o casal ainda não tenha revelado quem será o encarregado da função, espera-se que seja alguma pessoa próxima à Iza e Yuri.